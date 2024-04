Jeg spør sykepleierne om hva som kan være en ganske vanlig henvendelse til legevakta på ettermiddag. De foreslår urinveisbetennelse. Så det blir utgangspunket for journalistens test av videolegevakta.

Dette skal ha skjedd: Klokka 16:30 ringer jeg legevaktnummeret (116 117). Der forklarer jeg at jeg har fått kraftig feber, og jeg føler meg skikkelig dårlig. Jeg har også veldig ofte behov for å pisse, men at det gjør veldig vondt.

På legevaktsentralen bestemmer de at jeg bør få komme til lege. De spør om jeg klarer å komme meg til Frøya helsetun for egen hjelp. Det kan jeg. Litt omtåket oppfattet jeg ikke hele beskjeden, så jeg drar til legekontoret i Sistranda sentrum. Der treffer jeg noen utenfor som forklarer meg at her er det ingen leger nå.

Videolegevakta, den er på helsetunet.

Videolegevakta er plassert på Frøya Helsetun.

Utenfor hovedinngangen er det kommet en egen ringeklokke for videolegevakta.

Foto: Lena Jørgensen

Jeg ringer på og får komme inn. Ganske straks blir jeg møtt av en sykepleier som følger meg opp til undersøkelsesrommet i andre etasje.

Denice O’Connell møter meg opp, og viser meg veien til undersøkelsesrommet. Foto: Lena Jørgensen

Der får jeg sitte ned og begynne å forklare meg. Jeg får vite at videolegen ikke vil komme på før om en halvtime.

Mer tid med sykepleieren enn med legen

Sykepleier Denice O’Connell er en av tre sykepleiere som det siste halvåret er trent opp til å betjene nyvinningen med videolegevakt på Frøya. De har hentet mye kunnskap fra nøkkelpersoner i den lokale ambulansetjenesten, som jo er vant til å være i daglig kontakt med legevakta på Orkanger.

– Det vil være sånn at man alltid får en halvtime her før legen kommer på. Det for at vi skal kunne gjøre våre undersøkelser først, forklarer Denice.

Foto: Lena Jørgensen

Jeg blir først bedt om å ta en urinprøve. Jukseprøven som paramediker Svein Haugen skaffer fram for anledningen, har en delikat eplejus-aktig farge. (og er sannsynligvis eplejus eller noe annet drikkelig)

– Hvis du virkelig hadde hatt urinveis-infeksjon, så ville den nok vært mer grumsete, sier Denice.

Urinprøven og de ande prøvene analyseres. Foto: Lena Jørgensen

Så måles blodtrykk og temperatur, men prøvekaninen slipper å bli stukket i fingeren for blodprøver.

Prøvene blir så analysert inne på laboratoriet. Resultatene går direkte inn til legen i Orkdal, som straks skal komme opp på skjermen.

Nå skjer dette tre dager før videolegevakta innføres, så det er ingen lege klar i Orkdal. Kommunelege Ingrid Kristiansen stepper inn, og når det ringes opp er det hun som kommer opp på storskjermen inne i undersøkelsesrommet.

Kommunelege Ingrid Kristiansen stepper inn som videolege. Foto: Lena Jørgensen

Legen kobles på

– Hei Trond. Hvordan er det med deg, spør hun.

Igjen forklarer jeg at jeg har høy feber, at jeg er i dårlig form og at det gjør vondt når jeg pisser.

– Det skjønner jeg godt når jeg ser på prøvene dine her, sier Ingrid.

I mitt tilfelle kunne nok sykepleieren også fortalt hva som feiler meg. Men det er jo legen som skal stille diagnosen, og bestemme hvilken oppfølgingen jeg skal ha.

– Du får med deg noen tabletter i kveld som du kan begynne med, og så går du på apoteket i morra og får tak i resten av den antibiotikakuren som vi har rekvirert nå, sier kommunelege – og i denne sammenhengen videolegevakt – Ingrid Kristiansen.

Se videosnutt av det simulerte videolegebesøket:

– Et dedikert team

Dermed er det simulerte legevaktbesøket ferdig. Men vi bruker anledningen til å spørre hvorfor kommunelegen tror dette skal bli en god ordning for frøyværingene.

– Det har vært et dedikert team som har hatt opplæring, og som virkelig har tatt eierskap til prosjektet. Det har blitt til gjennom gode samtaler med legevakta i Orkdal, og hjelp fra ambulansepersonellet lokalt. Dette gir jo folk tilgang til lege på ettermiddag og kveld alle hverdager. Det er godt forberedt, og jeg tror det vil fungere veldig bra, sier Ingrid Kristiansen.

Mandag ettermiddag er det offisiell åpning av Frøyas videolegevakt, og de første pasientene kan tas imot da.