Havna i Sætervågen på Dyrøya skal utvides. Det er allerede havna hvor flest fiskebåter holder til, og det største fiskemottaket ligger. Det er også et sted hvor det skipes ut nye oppdrettsanlegg og utstyr i stor skala.

I tillegg er det «porten til øyrekka», og med vekst og utvikling må havna tilpasses det nye behovet.

Dette vil Frøya kommune gjøre noe med.

Vil høre tanker og ideer

Nå inviterer de til innspillsmøte angående utvikling av Sætervågen fiskerihavn og næringsområde.

Dette er oppfølging av vedtak i Frøya formannskap om forprosjekt for utvikling av området.

– Alle med interesser i og for området er velkommen. Vi ser frem til å høre tanker og ideer, og håper mange benytter denne muligheten til å komme med innspill om utvikling av både sjø- og landareal.

Møtet avholdes i kulturhuset på Sistranda, mandag 29. april.

– Merk at det er åpent for digitale innspill også for de som ikke har anledning til å delta fysisk på møtet, opplyser kommunen.