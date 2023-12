"Kampen mot rampenissen" er Europris Frøya sin julekalender for året, hvor Jens blir utsatt for en god del utspekulerte knep av rampenissen. Allerede i første luke går Jens rett i musefella.

Sindre Gjønnes, daglig leder kan forklare at kalenderen er ordnet mest for å glede publikum. Han innrømmer likevel at det også er til glede for de som lager videoen. Han selv er ikke foran kamera, men sier han er hjerne bak det hele.

– Vi har spilt inn 21 episoder. Totalt har vi brukt hele to dager på dette, inkludert redigering, sier han. I videoene kan de som ser den finne dårlig gjemte premier. Varer som er på tilbud i butikken.

– Produktene er egentlig lette å finne, dette fordi at dette skal være en konkurranse for alle. Vi har tenkt på inkludering i dette tilfellet.