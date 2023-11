Rakel Tørum, livsgledeansvarlig på Frøya helsetun forteller om en dag hvor baking og smaking har stått i fokus.

– Dette er hverdagsøyeblikk som er trivelig både for ungdommene og for de eldre.

Pepperkakelukten kunne kjennes i hele rommet i følge Rakel. Foto: Frøya helsetun

Hver onsdag er de på besøk

– Hver onsdag får vi besøk av elever fra ungdomsskolen. De har et valgfag som heter innsats for andre, sier Rakel.

– Det er skikkelig koselig å være med på dette, forteller Leah Aastum.

– Det er helt klart at timeplan deres må gå opp med vår dagsrytme, og det nytter ikke å komme på besøk 08:30. Da sover brukerne enda. I høst fikk vi der imot på plass denne ordningen, takket være rektor Mona Lise Øien, forklarer Rakel.

Et nært bånd har blitt knyttet gjennom høsten.

- Nå begynner ungdommen og bli kjent med de eldre. De er til og med på fornavn med dem. Det er skikkelig gøy.

Rakel kan fortelle at de med dette samarbeidet ønsker å vise til at helsetunet er et åpent sykehjem.