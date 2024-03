Skaperne av seersuksessen Lillyhammer, er snart aktuelle med en ny serie innspilt på Frøya. Mandag ettermiddag slapp strømmegiganten Netflix den aller første smakebiten av serien, og den kan du se her:

Premisset for «Lakseøya» er et morsomt, samtidsaktuelt og dramatisk portrett av oppdrettsnæringen. I serien treffer man Julie Lange, eieren av en laksefamiliebedrift, som planlegger en fiendtlig overtakelse av den lokale rivalen for å kunne bli verdens største lakseprodusent.

730.no har blant annet spekulert i om dette kan bli den norske versjonen av Succession. På engelsk har serien fått navnet Billionaire Island.

Lakseøya er skapt av Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin, paret bak seriene Lilyhammer og Beforeigners.

I hovedrollene finner man blant annet Kåre Conradi, Trine Wiggen og Oddgeir Thune. Artisten Bjarne Brøndo har også en medvirkende rolle i serien og kan sees i det første klippet. Det kommer også til å dukke opp en rekke lokale fjes siden serien er innspilt her i Øyregionen.

Lakseøya er regissert av en av Norges fremste regissører Marit Moum Aune og produsert av selskapet Rubicon.

Serieskaperne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin har tidligere sagt i en pressemelding at oppdrettsnæringen har i de siste tiårene endret både norskekysten og verdens matkultur. «Det er på høy tid med et TV-drama om aktørene i bransjen og at en internasjonal strømmetjeneste som Netflix tør å satse på en historie med så tydelig lokal forankring er suverent».

Premieredatoen er ikke offentliggjort ennå, men Ifølge en pressemelding fra Netflix vil Lakseøya/Billionaire Island bli sluppet i løpet av høsten 2024.