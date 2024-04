I helga har to personer fra Hitra turlag gjennomført grunnleggende turlederkurs i Trondheim.

Dette er et kurs på 15 timer som i all hovedsak ble utført ute i bymarka. Kurset gikk over 2 dager, og vi var ute i området Rønningen/Granåsen under hele kurset.

– Kurset gjorde til at vi fikk god praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse, turkunnskap, kunnskap om turutstyr, turbekledning og mat og drikke på tur, samt grunnleggende orienteringsmuligheter, forteller Kari Raaket, leder i Hitra turlag.

– Nå har vi en bedre kunnskap om det å være turledere, og vi fikk prøvd oss skikkelig, både teoretisk og ikke minst i praksis. Fin helg med trivelige folk. Kurset ble arrangert i regi av Trondhjem Turistforening. Vi fikk prøvd oss skikkelig, og var godt fornøyde med helga, sier Kari, som fullførte kurset sammen med sekretær Inger Schei i Hitra turlag.