Noen har vært i avisa før og solgt boller, andre var opptatt av id-kortet sitt, mens noen gjerne ville bli fotografert.

4.klasse fra Fillan skole har vært på besøk hos mediehuset på Fillan, og diskusjoner, spørsmål, og ideer satt løst.

Da navnerunden gikk, der alle skulle fortelle hva de het, tok vi også bilder av dem.

En spratt opp og lurte på om bildet kunne komme i avisa. Som sagt så gjort ble gjengen med bort for å se hvordan en sak blir til.

– Ferdig med å gå skole

Redaktør Lena Jørgensen spurte om noen ville bli journalist. Det var det flere som sa at de ville bli. Da kom det kjapt fra den ene gutten.

– Ja, men jeg har ikke lyst til å gå journalistskole. Jeg er ferdig med å gå skole, sa han og smilte.

Lena humret før hun sa, det var kanskje litt tidlig når man går i 4.klasse.

Mange gode svar

Lena syns alltid at det er stas å få besøk av skoleklasser.

– Man vet jo aldri. Kanskje er en av våre fremtidige journalister blant gjengen her, sier Jørgensen.

Mange ivrige lesere av lokalavisa. De fant raskt folk de kjente igjen i både Øymagasinet og papiravisa. Foto: Lena Jørgensen

Hun spurte elevene om hva en avis burde inneholde, og om elevene leste avisa.

Svarene var mange og gode.

Noen mente avisa burde inneholde værmelding, for det var de voksne veldig opptatt av. Mens andre var oppgitt over at avisa ikke hadde nådd frem til Kvenværet.

Lena spurte eleven om han betalte for avisa, og svaret kom kjapt om at det gjorde han ikke.

Selv var klassen noe usikker på sin egen prising. De skal lage skoleavis, men prisen var de litt uenige om.

Noen mente den kostet 1.000 kroner, andre 15 kroner, før læreren avbryter og sier at de må bli enige om en felles pris.

Inntektene ville de at skulle gå til en god sak.

Ayla Halseth Johansen syns det er spennende å se i avisa. Foto: Tonje Selvåg

Innhold i avisa

Da Lena spurte hva de skulle skrive om i sin egen avis var det alt ifra den nye skolen, til å intervjue foreldre, og Snorre som jobber i kantina. Alle liker han.

Diskusjonene og idémyldringen fortsatte, og midt i samtalen kom det frem at kanskje det hadde vært smart med en egen barneside i lokalavisa, noe lignende som Aftenposten har – En junior-side.

– Det er det som er så artig med å få besøk av så kreative og engasjerte elever som dette. De er nysgjerrige, sier ting rett ut og nøler ikke med å komme med ideer, sier redaktør Lena.

– De viste stor interesse for lokalavisa, og det vi holder på med. Det er vi glade for å se!

– Jeg håper at vi kan få se noen av dem som sommervikarer her hos oss om noen år, sier redaktøren håpefullt.

Consuela Nacu hadde full kontroll på hva ei avis burde inneholde. Foto: Tonje Selvåg

Redaktør Lena Jørgensen sammen med elevene. Foto: Tonje Selvåg