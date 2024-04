Startet yrkeskarrieren i Hitra-Frøya

Navn: Krister Olsen

Alder: 53 år

Bosted: Trondheim, men oppvokst på Ansnes

– Jeg har et nært forhold til Hitra-Frøya, både fordi den har vært lokalavisa mi og fordi jeg har jobbet der både fast og som frilanser. For meg var Hitra-Frøya starten på yrkeskarrieren. Jeg var med på flyttelasset da avisa flyttet fra Badstuvika til Sandstad tidlig på 1990-tallet, og husker spesielt godt da vinden tok tak i det manuelle logoarkivet og blåste det inn i hekken i redaktørens hage. Det ligger sikkert noen papirlogoer der fortsatt.

– Leser du fortsatt Hitra-Frøya, Krister?

– Jeg flyttet fra Hitra i 1995, men abonnerer fortsatt. Leser nok avisa litt mer sporadisk enn før og må innrømme at jeg er mest ivrig på saker fra Hitra. Noen ganger er det litt for fort gjort, men jeg husker akkurat den diskusjonen fra da jeg selv var journalist i avisa. Det var alltid for mye stoff fra den “andre kommunen”.

– Er det noen spesielle saker du husker godt da?

– Jeg husker godt da jeg og Bjørn Rønningen, som unge journalister, lå i lynget ved Makrellvatnet med stoppeklokker og tok tida på bilene som passerte. Og så skrev vi en artikkel om hvor mange som ikke holdt fartsgrensen over Hitra. Tror det er den eneste gangen jeg har hatt bruk for formelen s = v x t som vi pugget på ungdomsskolen. Og så glemmer jeg nok aldri da jeg laget reportasje fra en revefarm på Frøya. Hovedbildet var av to rever som sto med bakenden mot hverandre og gjorde det som var forventet av dem. Tittelen på saken var “Rev mot rev”. Det var ikke alle som likte det.

Krister Olsen Foto: Privat

Sara husker godt da hun var apekatt i avisa

Navn: Sara El Yamani

Alder: 17 år

Bosted: Melandsjø

– Jeg sjekker nettavisen hver dag. Mest for å se om det har skjedd noe det siste døgnet. Jeg er også inne på Instagram og Facebook. Jeg syns også at avisa har god variasjon på hva dere skriver om. Og saker som har engasjert meg særlig i det siste er sakene om Vettastraumbrua i forbindelse med Toppidrettsveka, da jeg bor i dette området. Hvis jeg skal se tilbake i tid er det saken da jeg var apekatt i avisa jeg husker best. Når jeg gikk på Barman skole hadde vi nemlig en musikal der hvor jeg spilte apekatt og lå i en hengekøye.

Sara El Yamani Foto: Tonje Selvåg

– Bildene gjorde at vi fikk et visuelt inntrykk av den dramatiske situasjonen

Navn: Beathe Sandvik Meland

Alder: 54 år

Bosted: Hammarvik

Jeg er innom Hitra-Frøya i hvert fall tre til fire ganger om dagen. Det er jo her innbyggerne får nyhetene fra, både de gode og de dårlige.

Jeg husker da det brant på Frøya i 2014. Bildene fra lokalavisa gjorde at vi fikk et visuelt inntrykk av den dramatiske situasjonen. Det gjorde et sterkt inntrykk.

Beathe Sandvik Meland Foto: Tonje Selvåg

– Handy med nyhetsappen

Navn: Sigurd Elias Hestnes Vie

Alder: 18 år

Bosted: Klubben

– Jeg leser Hitra-Frøya hver eneste dag, og synes det er handy å ha nyhetsappen på mobilen. Jeg liker å vite hva som skjer og er ofte innom NRK, Adressa og Hitra-Frøya, sistnevnte fordi jeg liker å vite hva som skjer på begge øyene.

Jeg synes det meste dere skriver er bra og relevant for meg, men dere kunne økt på med flere ungdomssaker, det blir mest voksen-nyheter.

Saker jeg husker godt var da ungdomsskolen flyttet inn i de gamle lokalene til Frøya videregående skole, og vindkraftsaken. Ellers har jeg vært en del i avisa i forbindelse med den omvendte julekalenderen min, men den ble avslutta da jeg startet på videregående fordi det ble litt knapt med tid.

Sigurd Vie Foto: Cecilia Brurok

– Husker godt når tirsdagsavisen med resultatene fra helgens håndballkamper kom

Navn: Trine Nyvold

Alder: 45 år

Bosted: Fillan

– Jeg leser avisa litt sporadisk, mest når det kommer interessante nyhetsvarsel. Har så lenge jeg kan huske hatt et forhold til avisa, siden min mamma jobber der. Ingen spesiell sak jeg husker. Men husker godt fra før i tiden, når tirsdagsavisen med resultater fra helgens håndballkamper kom. Da så vi alltid etter hvilke lag som hadde vunnet og hvordan vi lå an på tabellen.