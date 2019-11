Zofia (4) prøver skøytene for første gang

Øypatruljen

Til tross for at et lite snølag har lagt seg over stålisen på de fleste vannene, er dette helga det er mulig å ta de første skøyteskjærene denne sesongen. Øypatruljen tok turen nedom Vassbukta på Kverva. Det er ikke den store aktiviten tidlig søndag, men familien Majerczak er alle fem ute på isen. Mor og far til fots, men Maksymilian (12), Gabriela (10) og Zofia (4) har alle skøytene på.