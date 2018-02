Elevene fikk lære om hvordan deres framtidige jobb påvirkes av det som skjer i EU

Øyungdom

Elever og lærere fra Guri Kunna videregående skole på Frøya besøkte nylig Trøndelags Europakontor i Brüssel for å lære mer om hvordan norsk fiske og fiskeoppdrett påvirkes av det som skjer i EU. Elevene, som studerer naturbruk med spesialisering i akvakultur, kom rett fra Malta hvor de hadde lært om oppdrett av tunfisk, forteller Trøndelags Europakontor.

- I Brussel hadde de en lang dag med mye faglig innhold. Det hele begynte med mini-introduksjon til EU-systemet, før Caroline L. Ellingsen ved Norges delegasjon til EU presenterte hovedlinjene i det norske fiskerisamarbeidet med EU. Deretter fortalte Jostein Dragset om sitt arbeid med dyrehelse og dyrevelferd i EU-kommisjonen, skriver europakontoret i en artikkel på sine nettsider, som lokalavisa har fått lov å sitere fra.

Elevene fikk også høre at Norges årlige akvakulturproduksjon er omtrent like stor som hele EUs totale produksjon per år. At verdens behov for mat øker veldig i årene fram mot 2050 - en problemstilling som også ble belyst i lokalavisas serie "Trøndelag redder verden" sist høst - ble ifølge Europakontoret belyst mange ganger under oppholdet.

- Innimellom de mange presentasjonene ble det også tid til å besøke en lokal fiskeforretning med en imponerende mengde fersk fisk, før dagen til slutt ble avsluttet med et måltid på «fiskebar», forteller Brüssel-kontoret.