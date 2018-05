- Det er egentlig spinnvillt. Det var ingen tvil om at gullbøssa skulle gå til en av komiteene på Guri Kunna

Øyungdom

Aksjonskomiteen fra Frøya jubler over å få tildelt gullbøssa fra Kreftforeningen i år. Gullbøssa deles hvert år ut til én komite i Trøndelag som har utmerket seg spesielt under årets Krafttak mot kreft-aksjon.

Utdelingen skjedde under et folkemøte om senskader etter kreft på Frøya Kultur- og kompetansesenter 8. mai. 69 personer hadde møtt opp for å høre Frode Skanke, som er medisinskfaglig ansvarlig overlege ved LHL-klinikkene på Røros, fortelle om senskader etter kreft, noe som også var tema for årets Krafttak mot kreft-aksjon. En fullsatt kinosal fikk høre juryens begrunnelse og skryt av russen, som hadde tatt seg en liten pause fra russefeiringen for anledningen.

- Jeg regner med de fleste her har fått med seg årets aksjon og den fantastiske innsatsen russen har gjort. Et øysamfunn med under 10 000 innbyggere som gir nesten 1,2 millioner kroner. Det er omtrent like mye som ble samlet inn i Trondheim. Det er egentlig spinnvillt. Det var derfor ingen tvil om at gullbøssa skulle går til en av komiteene på Guri Kunna videregående skole, fortalte aksjonsleder i Kreftforeningen, Petter Spolén.

Spolén startet med å dele ut to plaketter. Den ene viste at hvis man satte opp alle komiteene under årets Krafttak mot kreft i landet, så havner de to Guri Kunna-komiteene på andre og tredje plass.

- Jeg lurte på om jeg skulle slå sammen de to komiteene. Da hadde Guri Kunna-russen vært klart best i landet, avslørte Spolén. – Men så er det nå sånn at det er et enormt, men vennlig konkurranseinstinkt her, så da valgte jeg å ikke gjøre det.

Den andre plaketten viste at de to komiteen fra Guri Kunna var klart best på digital innsamling i landet, med mest og tredje mest innsamlet gjennom den kanalen.

Til slutt var det klart for den siste prisen. Kriteriene for å få tildelt gullbøssa er størst prosentvis deltagelse på bøssebæringen blant avgangselever. Der var Frøya-russen litt bedre enn Hitra-russen. Men når det kom til gjennomsnitt samlet inn per bøss, lå Hitra-russen litt over Frøya. Dermed var det det siste kriteriet som ble avgjørende, nemlig den kreative biten, forteller Kreftforeningen.

- Dere har begge vært veldig kreative, sa Spolén, men Frøya-russen tok den likevel et lite hakk lengre med sine morsomme utfordringer som gav både sang fra ordføreren og dansing fra lærerne, sa han. Dermed gikk altså årets gullbøsse til Frøya-komiteen.

Aksjonsleder på Frøya, Sara Meyer, sa at det føltes bra å bli utropt til vinneren av gullbøssa.

- At vi til sammen har klart å samle inn langt over en million kroner er uansett fantastisk, men det er artig å vinne en del av konkurransen også, sa hun. Med seg hadde hun aksjonskomitémedlem Vilde Johansen og aksjonsleder for svartrussen, Tage Aarstad. Aarstad hyllet Meyer som var den kreative hjernen i Frøya-komiteen.

Thea Arntsen, aksjonsleder på Hitra, var ikke skuffet over at gullbøssa glapp.

– Jeg hadde forventet det litt på grunn av at Frøya-russen var veldig kreative, sier hun. Aksjonskomiteen på Hitra besto også av Andrea Sivertsen og Elisabeth Sæterbø, men de hadde ikke anledning til å være tilstede på utdelingen.

Til sammen i Midt-Norge ble det samlet inn over sju millioner kroner til aksjonen, og på landsbasis har det kommet inn godt over 40 millioner. Pengene fra årets Krafttak mot kreft skal gå til forskning på senskader og tiltak for at de som er rammet skal få et bedre liv etter kreften.