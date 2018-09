Med humor og kløkt fikk Raymond og klassekompisene fram poenget

Øyungdom

Med Raymond Strømmen og Christian (kalt Frank i filmen) Halseth i hovedrollene, blir publikum med enkle virkemidler vist hvor viktig det er å kildesortere avfallet sitt, og også hvorfor. Det var akkurat det renovasjonsselskapet Hamos ønsket seg da de ga en slik oppgave til 9.klassingene ved Fillan skole og Sistranda skole under Innovasjonscampen, som har pågått mandag og tirsdag. Hamos ønsket innspill til hvordan hvordan skape mer engasjement og vilje til å kildesortere, og ved begge skolene har elevene kommet med gode forslag.

Ved Fillan skole gikk prisen for beste Hamos-presentasjon til gruppa til Meron, Sara, Erland, Sandy, Raymond og Christian. Videoen de på kort til har regissert og spilt inn, imponerte både juryen og Hamos sin representant i juryen, Bernt Vikan.

Har du også en video?

Har du også en (skole)video du ønsker å dele med lokalavisas lesere og seere?

Send videoen til post@hitra-froya.no med en kort beskrivelse av hva den handler om. Hvis fila er for stor for epost, last den opp og send gratis via wetransfer.com