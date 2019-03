Øyungdom

Rokas Bliudzius (18) er russ ved Guri Kunna vgs skolested Hitra i vår og en del av russens Krafttak mot kreft. Han er også interessert i dataprogrammering. Og som ett av sine bidrag til innsamlinga, har han programmert et mobilspill. Spillet er lagt ut på Google Play for Android-telefoner og for iPhone i App Store for 31 kroner. Etter at mobilspill-butikkene har trukket fra sin andel, har 25 kroner fra hver nedlasting gått til Krafttak mot kreft.