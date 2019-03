Russen passerte 1 million kroner

Øyungdom

Konkurransen mellom russeklassene på Hitra og Frøya ble det satt sluttstrek for mandag morgen. Sluttresultatet er igjen fantastisk fra russen: Våre ungdommer har samlet inn over 1 million kroner til kreftsaken. Ingen andre krafttak-aksjoner i landet er i nærheten.

Pengene har russeklassene samlet inn via å oppfordre bedrifter og privatet til å gi gjennom Kreftforeningens digitale innsamling, med en storstilt bøsseaksjon eller innbetalinger via Vipps. I tillegg er det også arrangert flere tiltak til inntekt for aksjonen.

- 590.222 kroner fra Frøyarussen er ny Frøya-rekord! Og selv om 416.634 kroner fra Hitrarussen ikke ble rekord på Hitra, så har de likevel samlet inn like mye som 15-, 16- og 17-russen til sammen, sånn for å sette det litt i perspektiv. Så det er en fantastisk innsats fra begge aksjonskomiteer, sier Hilde Wormdahl i Kreftforeningen.

Lokalavisa fulgte avsløringa direkte - se sendinga i opptak her:

Frøya:

Digital innsamling: 446 658 kroner

Vipps: 39.456 kroner

Bøsse: 103.308 kroner

Totalt: 590.222 kroner

Hitra:

Digital: 329.240 kroner

Vipps: 22.185 kroner

Bøsse: 65.209 kroner

Totalt: 416.634 kroner

Dette er tallene pr. mandag morgen. Kreftforeningen sier det selvsagt fortsatt er mulig å gi sitt bidrag om man ønsker. Vipps-numrene er Hitra: 461038 og Frøya: 461039. Eller gå til nettadressen innsamling.kreftforeningen.no/krafttakmotkreft2019 og betal inn til den aksjonen du ønsker å støtte.