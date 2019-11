Øyungdom

Martine Halvorsen, landskjent for bloggen sin Sykt normal, er blant deltakerne under MOT til å glede-dagen til MOT Frøya. Halvorsen fra Nesodden er kjent for innlegg som oppfordrer unge jenter til å være seg selv, og ikke bli fanget av kroppspresset.

MOT til å glede-dagen er 22. november, som årlig er blitt tydelig markert av organisasjonen MOT både på Frøya og Hitra. Blant annet har ungdommene arrangert aktiviteter for å glede både unge og eldre øyværinger, og de har også - sammen med lokalavisa - gitt bort gode klemmer og gledet andre på den måten.

I år arrangerer MOT Frøya et kveldsarrangement i Frøya Kultur og Kompetansesenter. Det starter med et foredrag med Martine Halvorsen og avsluttes med konsert av Skei og PT. Rap-duoen har som mål å spre glede med fengende refrenger og meningsfulle tekster. De står bak hitlåter som "Målløs" og "Sol og sommer".

- Dette er et arrangement for ALLE, dette er helt gratis å delta på. Det er ikke det hele! Vi har mange overraskelser som vil skje på arrangementet. Sett av kvelden 22. November og møt opp på kulturhuset, dette kan du ikke gå glipp av, skriver MOT Frøya på sin Facebook-side.