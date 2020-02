Hitrarussen og Frøyarussen trenger hjelp til å bære

Øyungdom

De lokale aksjonskomiteene for årets Krafttak mot Kreft forteller at de trenger flere bøssebærere.

- Folk tror det bare er russen som går med bøsser under Krafttak mot kreft, men slik er det ikke. Det er russen som står for organiseringen av innsamlingsaksjonen lokalt, men vi trenger hjelp fra så mange som mulig til å dekke opp Hitra med bøsser, torsdag 5.mars, forteller Frida Berget i Hitrarussen.

Det samme budskapet har Frøyarussen, forteller leder for aksjonskomiteen på Frøya, Maria Dyhre.

- Vi på Frøya har planlagt å gå med bøssene torsdag 5. mars, vi ønsker oss også mange flere bøssebærere både elever ved skolen og andre privatpersoner. Vi håper at folk er villige til å ofre to timer av sin dag til å hjelpe oss å kjempe for en god sak.

For å melde seg som bøssebærer gjør man følgende:

Send SMS til nummer 2277. Merk meldingen med BØSSE etterfulgt av aksjonsnummer og ditt fulle navn.

Vil du gå for Hitra, velg aksjonsnummer: 461038

Vil du gå for Frøya, velg aksjonsnummer 461039

Kreftforeningen har estimert at det trengs omtrent 100 bøssebærere for å dekke opp hver av øyene. Til tross for at det kom inn rekordbeløp på Hitra og Frøya i fjor, ble det for få bøssebærere.

- Det er de som tenker at de heller skal gi penger enn å gå med bøsse, men i gjennomsnitt kommer det inn 1300,- per bøsse på Hitra. Melder man seg som bøssebærer får man i høyeste grad bidratt til denne viktige saken, sier aksjonskomiteen på Hitra.

- Vi ønsker at flest mulig melder sin interesse så snart som mulig da fristen for å bestille bøsser er 1. februar. Det er mulig å melde seg som bøssebærere fram til slutten av februar, men meld dere gjerne på allerede nå. Finner du ut at det ikke passer likevel, kan du alltids melde deg av igjen, sier lederen for aksjonskomiteen på Hitra, Jorid Selvåg.