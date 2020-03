Avlyser skoleturer og ber russen unngå store samlinger

Øyungdom

Skoleeier Trøndelag fylkeskommune avlyser elevreiser, personalturer, en lang rekke arrangementer i de videregående skolene. Fylket stopper også hospitering og praksisutplassering i helsevesenet og ber samtidig russen om å unngå større samlinger.

Det opplyser Trøndelag fylkeskommune på sine nettsider i dag.

- Fra nå av blir alle elevreiser avlyst fram til vi bestemmer noe annet. Det kan likevel, i enkelte tvilstilfeller, argumenteres for å reise. Avgjørelsen må skje i dialog med kommuneoverlege og skoleeier.

Vi jobber med å avklare de økonomiske konsekvensene av dette, skriver fylket.

Bakgrunnen for de nye reglene er at Folkehelseinstituttet har skjerpet rådene sine og at helseministeren sier at spredningen av korona-viruset nå er inne i en ny og alvorligere fase,

Elevreiser og personalturer er avlyst eller utsatt på ubestemt tid. Også russen blir bedt om å ta hensyn og ikke arrangere eller delta i store russesamlinger.

- Slik situasjonen er nå fraråder vi russen å organisere russearrangementer med mange mennesker tilstede og ber rektorene om å gi beskjed til russen ved sin skole. Den viktige helsedugnaden vi alle må bidra til gjelder også for russen. De aller fleste vil tåle å bli syke, men de som er sårbare i utgangspunktet kan dø. Derfor ber vi russen om å ta hensyn ved å ikke legge til rette for massespredning av smitte ved å ha større arrangementer, skriver skoleeieren.

