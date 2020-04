Guri Kunna-russen har samlet inn over 900.000. Disse vant duellen mellom Hitra og Frøya

Øyungdom

Russeklassene ved Guri Kunna videregående har samlet inn over 900.000 kroner i Krafttak mot kreft 2020. Dette fantastiske beløpet har kommet inn via bøsseaksjon, vipps-penger og at privatpersoner og bedrifter har gitt gjennom den digitale innsamlinga hos Kreftforeningen.

Summen ble avslørt i en direktesending her på lokalavisa og på Facebook onsdag formiddag. Og ett av spenningsmomentene var selvsagt også hvilket av russekullene som har samlet mest. Her går Frøyarussen av med en klar seier; her er det samlet inn over en halv million kroner!

- Helt fantastisk

- Guri Kunna er blant de beste skolene i landet hvert år, det syns vi er helt fantastisk. Dere mobilerer jo virkelig alle, folk flest og store og små bedrifter, det er imponerende, sa Hilde Wormdahl i Kreftforeningen under direktesendinga.

Her er resultatene for Guri Kunna vgs:

Hitra

Bøsser 56.000,-

Vipps 36.198,-

Digital innsamling 292.613,-

Totalt 384.811,-

Frøya

Bøsser 59.495,-

Vipps 59.975,-

Digital innsamling 404.500,-

Totalt 523.970,-

På grunn av koronasituasjonen blir det ikke noe av den etterhvert så tradisjonsrike bade-seansen for den "tapende" part i år.

Veldig stolt

- Jeg er veldig stolt over at to så små øyer i Norge har klart å samle inn så mye penger. Jeg er stolt over medrussen min og alle de som var med og ga penger, sier aksjonsleder for Frøayrussen, Maria Dyre. Hennes kollega i Hitrarussen, Jorid Selvåg, sender gratulasjoner-

- Jeg er også veldig stolt av både Frøya og Hitra og den summen vi klarte å samle inn sammen. Og så vil jeg gratulere Frøya med seieren, sa Selvåg under direktesendinga.

Best i landet

Petter Spolén i Kreftforeningen er igjen veldig imponert over øyungdommenes innsats i Krafttak mot kreft. Denne aksjonen foregår over hele landet, men ingen steder er i nærheten av å mobilisere på samme måte som ved Guri Kunna vgs. Heller ikke om man måler i rene kroner.

Mens Guri Kunna-russen har samlet over 900.000 kroner, er nummer to på lista en skole i Bryne på Sørlandet med ca 500.000 kroner, forteller han.

- Måler vi snittet, har Guri Kunna 1.700 kroner pr bøssebærer, på landsbasis er snittet 1.360 kroner. Det sier litt om hvor viktig bøsseaksjonen her. Dessuten ligger dere utrolig godt an på oppmøteprosent og deltakelse. Så når dere leverer på de tingene der, og definitivt best i landet når det gjelder digital innsamling, så må det bli bra, sa Spolén henvendt til russen under direktesendinga.

Han retter også en stor takk til hele lokalsamfunnet Hitra og Frøya.

- Nå er det ikke dere russen som gir pengene. Vi må ikke glemme alle de personene som putter pengene på bøssa, og de som er med å støtter gjennom den digitale innsamlinga. Mange sier at "ja, dere har jo de store laksebedriftene der ute". Ja, de bidrar di også, heldigvis, men vi ser at hele næringslivet også mobiliserer. Fra rørleggeren og frisørsalongen, til lokalbutikken og bensinstasjonen. Ja, hele samfunnet er med. Givergleden er helt utrolig bra, den ligger på ca 100 kr i snitt pr innbygger på Hitra og Frøya. Det er ikke vanlig for oss i Krafttak mot kreft. Her i Midt-Norge ligger snittet mer ned mot 10-12 kroner, så det er noe spesielt der ute hos dere. Så igjen, tusen takk for bidraget.

Aksjonslederne er godt fornøyd

Lokalavisa snakket med aksjonslederne i etterkant av avsløringen.

- Hva tenker du om sluttresultatet?

- Det er jo selvfølgelig artig å vinne, men likevel føler jeg at selve sluttresultatet har så mye å si allikevel. Man vet jo uansett at det går til en god sak. Det handler i bunn og grunn ikke om hvor mye man samler inn, sier Maria Dyre.

- Vi på Hitra er veldig fornøyd med resultatet. Vi har jo klart å samle inn et stort beløp og det er vi stolte av. Krafttak mot kreft er en utrolig viktig sak, og det er veldig gøy å se både engasjementet til russen og givergleden i Øyregionen. Jeg føler ikke det har så mye å si hvem som vinner i det store bildet. Det viktigste er at vi har stått på og bidratt til en viktig sak, sier Jorid Selvåg.