På rulleskøyter, i sluddbyger, med og uten banneord. Slik gikk det da ungdommen gikk i vannet

Øyungdom

Russeklassenes Krafttak mot kreft samlet inn over hele 900.000 kroner på Frøya og Hitra i år. Duellen mellom Hitrarussen og Frøyarussen ble i år vunnet av Frøya.

En del av den interne konkurransen mellom øyene har tradisjonelt vært at den klassen som samler minst, skal hoppe på sjøen.

Men på grunn av korona-situasjonen ble det ikke noe av fellesbadet under avsløringa i år. Under den direktesendte video-avsløringa sa imidlertid aksjonsleder for Hitrarussen, Jorid Selvåg, at klassen likevel ville ta den iskalde dukkerten, om enn hver for seg.

Nå er dukkertene tatt på ulike steder rundt om på øyene, og russen har satt sammen en video av det hele.

- Vi ville fortsatt holde vår del av avtalen, så da oppfordret vi i aksjonsgruppa Hitrarussen til å hoppe på sjøen og filme det. Vi gratulerer Frøya med seieren og takker alle de som har støttet denne viktige saken. Vi er veldig stolte av øyregionen vår, sier Jorid Selvåg til lokalavisa.

Videoen er beviset på at mange hoppet i sjøen, enten det har vært gløtt av sol eller det har vært sluddbyger de siste dagene.