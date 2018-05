Sydenkonsert førte til frøyabesøk

Kultur

16. mai blir det konsert med den skotske duoen Elsa Jean McTaggart og Gary Lister og Sistranda mannskor på Rabbenbrygga. Samarbeidet har sin forhistorie på Gran Canaria. Jan Otto Fredagsvik forteller:

- Når vi er i syden drar vi mye på irsk pub. Der er det alltid allsang og festligheter. På Gran Canaria har vi flere ganger vært på pub der disse to har spilt, og det har vært veldig bra. Den siste gangen var også Ansgar (Antonsen) med. Han mente at de der hadde passa bra sammen med sangkoret. Så ble det at vi kom i prat med Gary Lister, og det viste seg at de brukte å turnere en del i Norge. Så ble det at vi fortsatte kontakten, og nå kommer de hit. De kommer kjørende fra Danmark på tirsdag, så da blir det en øving med koret før konserten dagen etterpå. Og dagen etter det skal de få med seg 17.mai-feiring med koret som vertskap, sier Jan Otto Fredagsvik, som legger til at konserten er timet slik at de som ønsker det før muligheten til å se Rosenborsg 16. maikamp på storskjerm før musikken dras i gang.

