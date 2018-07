- Et folkeliv som minte om gamle dager

Kultur

Etter tre dager med fullpakket program kan arrangørene av Hopsjødagene konstatere at arrangenetet er tilbake i god gammel form, og at publikum setter pris på det. Totalt var over 2000 innom fra starten torsdag kveld til det hele ble avsluttet med UFO-fest lørdag.

Ett av enkeltarrangementene det blir snakket ekstra om, er visningen av Kim Jegtviks film om "Stifteren Tor Bugten", mannen som gis æren for at handelstedet på Hopsjøen ble bevart som det det er.

Filmen hadde premiere i fabrikken torsdag kveld, og der var det latter og tårer om hverandre når historien ble presentert.

- Det var en fantastisk seanse. Jeg så den to ganger, og tørka tårer også den andre gangen. Jeg kan ikke få fullrost nok den jobben Kim Jegtvik har gjort, sier Ivar Nesset, leder for Hopsjøstiftelsen.

Torsdag var det totalt 400 betalende på arrangementene, som ved siden av filmpremieren var kirkekonsert med Trine Rein og den tradisjonelle "Stifterens aften". Fredag var det 750 som løste gratisbillet til området, lørdag hele 850. I tillegg kommer de 200 som var på UFO-konserten, og båtfolket som ikke passerte billettbua da de kom.

-Så vi kan trygt si at det var over 2000 innom i løpet av dagene, sier Nesset.

Han kan også rapportere om rekordomsetning på restauranten, hvor det på lørdagen ble omsatt for 146.000 kroner.

- Dette var arti. Det var et folkeliv som minnet litt om gamle dager, med en flott stemning. Det var også godt å se at hele bygda var på plass. Til neste år blir det 30-årsjubileum for Hopsødagene, og dette ga energi til å planlegge et godt jubileum, sier Ivar Nesset.

