- Hva er det beste som har skjedd i livet ditt, Maren?

Maren Berg Kjerringvåg

Alder: 18

Bor: Dolmøya

Skole: Guri Kunna, skolested Hitra

Hobby: håndball

Forbilde: Mamma/pappa

Kjæreste: Ja

Mest brukte app: Snapchat

(favoritt) Musikk: Alt mulig

(favoritt) Film: Skrekkfilm

(favoritt) Mat: Taco

Hva holder du på med denne uka?

Det skjer mye forskjellig i uka her, både skole og trening. I tillegg nærmer det seg slutten på kreftaksjonen. Hele klassen er ivrig og engasjert i den saken.

Hvordan vil du beskrive deg selv?

Jeg ser på meg selv som en glad og omtenksom person, men kan også ha egne sterke meninger til tider

Hva ville du gjøre om du fikk være ordfører for en dag?

Lite man få gjort på én dag, da. Men jeg tror jeg ville få satt i gang noe for ungdommen på øyene, kanskje noe sosialt.

Hva er høydepunktet i hverdagen?

Å komme hjem til middag, klart.

Hva i lokalmiljøet er du fornøyd med?

Jeg synes sportstilbudet er ganske bra.

Hvilke tre ting ville du tatt med deg til en øde øy?

En båt, bensin og Dounya skal få være med. Livsnødvendige faktorer.

Hvilket band eller artist vil du ha hit til øyregionen?

Karpe Diem, fordi at jeg liker å høre på dem. De er for favoritten for øyeblikket.

Hva gjør deg glad i hverdagen?

Det er vel å være sammen med venner, familie og kjæreste.

Hva er det som gjør mamma og pappa irriterte på deg?

Det er når jeg roter mye, og aldri klarer og rydde opp etter meg.

Hva kjennetegner din beste venn?

Ærlig, omtenksom, snill og rar.

Hva bruker du pengene dine på?

Pengene går til mat, klær og reising, men en del gå også til sparing.

Den siste du ga en klem til?

Mamma.

Hva spiser du til frokost?

Spiser som regel ikke frokost, faktisk, men når jeg først spiser så er det noe fra kantina.

Hvilken sang hører du mest på for tida?

The Middle av Zedd.

Hva er det beste som har skjedd i livet ditt?

Det er et litt vanskelig spørsmål, men sist sommer var jo et skikkelig høydepunkt. For da reise jeg mye med familie og venner, og hadde det artig.

Hvilken egenskap er du mest fornøyd med hos deg selv?

At jeg er til å stole på.

Hva gjør du sammen med vennene dine?

Med vennene mine gjør jeg alt mulig rart, og vi har det gøy uansett hva vi finner på. Det trenger ikke være noe spesielt.

Hva gjør du i friminuttene?

Da sitter jeg i sofaen i kantina med resten av klassen. Vi snakker mye, og noe tull blir det også der.

Er ungdommene i dag bortskjemte?

Der må jeg svare både ja og nei. Noen er vel kanskje litt bortgjemt, da.

Hva er det viktigste i livet ditt?

Det er de nærmeste personene rundt meg, som venner og familie.

Hva bekymrer deg mest for tida?

Det må nok bli eksamenene til våren, de går jeg rundt og gruer meg til. Og kanskje det at vi skal søke til videre utdanning, og er spent på om jeg kommer inn eller ikke.

Hva gjør du om ti år?

Godt spørsmål, det har jeg tenkt ganske mye på. Men håper jo selvfølgelig at jeg er ferdigutdanna og har etablert meg utpå øyene. Trives så godt her, så hender seg vel at jeg vender tilbake. I tillegg har jeg vel også forhåpentligvis hus og familie.

Hva tror du blir beste med å bli voksen?

Tja, kanskje å få flytte for seg selv og bli selvstendig. Føler jeg er ganske fri nå, men tror det skal bli bra å bli helt selvstendig når jeg flytter.

Send en hilsen til:

Min gode venn Andrea Sivertsen.