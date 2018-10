Nyheter

Anders Espnes har vært en del av frøyafotballen i mange år. Han har trent aldersbestemte lag og ikke minst vært en primus motor for klubbens deltakelse i Norway Cup. Nå har han engasjert seg i klubben på ny, denne gang som sportslig leder i Frøya fotballklubb.

Det var froya.no som først meldte dette.

- Jeg ønsket stillingen som sportslig leder fordi jeg vil at klubben skal endre litt kurs. Den negative spiralen vi er inne i nå, den skal vi greie å snu. A-laget har havna på en plass de ikke skal være, de har rykket ned til sjette divisjon og det skal vi rette opp. Jeg håper jeg kan være et positivt bidrag til klubben, sier Espnes til lokalavisa HF.

Ubrutt rekke i 14 år Men i år går Norway Cup av stabelen uten Frøya FK

Arbeidsoppgavene videre

Anders sier at arbeidsoppgavene framover blir å samle Frøya FK, få trenerkabalen til å gå opp og sørge for at alle klubbens lag er oppe og går igjen. To av guttelagene valgte å trekke seg sist sesong.

- Det er mye hardt arbeid rundt organiseringen av hvert lag. Fra å legge opp hverdagen deres i for hold til trening, arrangere foreldremøter og dugnader. Vi må jobbe hardt for skaffe klubben penger slik at vi får anledning til å være med på fotballcuper igjen. Det er mange som har savnet Frøya FKs cup-deltakelser de siste årene. Vi må også sørge for å sette spillerne i fokus, aktiviteten må opp på et høyere nivå og vi må vises mer utad.

Avhengig av foreldrene

Espnes sier det er gledelig at klubben nå har et J15-lag.

- Det er en ivrig gjeng spillere som skal på fotballcup i helga. Jeg håper innerst i mitt hjerte at jentene trives og stiller i serie neste år, ikke minst fordi det vil bety mye for spillere som kommer etter.

I en breddeklubb er man totalt avhengig av foreldregruppa, legger Espnes til.

- Foreldrene bør ikke bare leverer ungene sine på treninga og drar igjen med en gang, det er bedre at de blir værende litt. Jeg forventer ikke at alle skal gjøre det slik hver gang, men en gang i blant fordi det skaper samhold, et godt miljø og en trygghet i laget. Det er også viktig at foreldre stiller som trenere for de aldersbestemte lagene. Vi har hatt foreldremøter i det siste og foreldrene virker innstilte på å gjøre en jobb, det er vi glade for.

Usikkerhet rundt ett lag

Anders forteller at målsettinga er at Frøya FK skal ha J15-, G13-, G14-, G16-, G19- og A-lag neste sesong.

- Dette skal vi ha klart innen utgangen av oktober. Vi har jobbet intenst med det og føler vi er godt på vei. Det er usikkerhet rundt ett lag, ellers er alt i boks. Vi har også jobbet intenst med A-laget vårt.

- Vi fortjente ikke å tape Målrikt og mange målsjanser, men det holdt ikke til seier.

Anders har vært borte fra frøyafotballen de to siste årene på grunn av hjerteproblem, noe han har vært åpen om tidligere.

- Jeg er spent, men sportslig leder er en administrativ oppgave og ikke ute på treningsfeltet, så det skal gå bra. Jeg har også blitt flinkere til å delegere oppgaver. På Frøya har vi et næringsliv som går så det suser, en flott storhall og andre treningsfasiliteter. Jeg tror ikke vi greier å ta innover oss hvor heldige vi er og hvilke muligheter vi har på øya vi bor. Det er ikke noe som trenger å stoppe oss på vår vei. Jeg skal i alle fall gjøre mitt beste og pushe på videre.