- Tendensen er å bagatellisere problemene og det provoserer meg

Nyheter

I forrige uke arrangerte Miljøpartiet De Grønne (MDG) folkemøte på Hitra. Utgangspunktet for møtet var at MDG i januar fikk gjennom et oppdrettsvedtak i Trondheim. Med utgangspunkt i Norsk Industri sitt veikart for sunn vekst i norsk havbruk med null lus, null rømming og null ressurser på avveie, som mål innen 2025.