Mener Frøya har blitt overkjørt i vindkraftkampen

Jeg har et ønske for denne valgkampen og det er at partiene fokuserer på å få frem sin politikk istedenfor å gå etter enkeltpersoner.

- Vi ønsket å starte her hvor motstanden er størst. Den har vært med på å løfte vindkraftdebatten i Norge og gjort at andre også har turt å stå opp mot det, sier Hallgeir Opdal (Rødt).

Han er andrekandidat for Rødt Trøndelag og synes at vindkraftkonflikten er et symbol på en mislykket energipolitikk.

- Vindkraft er den største saken nå. Vi i Rødt har hele tiden vært imot det. Vi ønsker et mer demokratisk energiselskap som ikke overstyrer lokale interessert slik det har blitt gjort her på Frøya. Vi vil heller satse på energieffektivisering og vannkraftverk, sier Opdal.

Roser aksjonistene

Hege Bae Nyholt, førstekandidat for Rødt Trøndelag syntes det var nyttig å se stedet med egne øyne og få mulighet til å snakke med dem som blir berørt.

- Det er helt umulig å forestille seg hvordan det blir hjemmefra. Nå har jeg fått sett det på kartet og vi har fått høre hvordan det rammer de som bor her. Det er flott å se hvor engasjerte de er, sier hun.

Bae Nyholt setter spørsmålstegn ved hvilken miljøsatsing vi ønsker i det grønne skiftet.

- Lokalsamfunnet har jo blitt helt overkjørt av kapital her. Dette er en viktig kamp og det er viktig for oss å lytte til folket. Akkurat her og nå er det disse som trenger å bli hørt, sier hun.

Ny i partiet

Dordi Hammer, førstekandidat for Rødt Frøya tror hun kan komme inn som et friskt pust i partiet og mener at de har mange gode saker å komme med. De ønsker blant annet at veiene i distriktene skal oppgraderes fremfor motorveier i byene. I tillegg vil de sikre et godt kollektivtilbud på både sjøen og på land.

- Likt utgangspunkt

Bae Nyholt forteller at de går til valg mot en desentralisering og ønsker et levende samfunn.

- Fylket har blitt så stort og færre bestemmer over flere. Det mener vi blir helt feil. Vi ønsker å ha åpne prosesser og innsyn i det som skjer. Vi vil kjempe mot forskjellene i Norge. Ingen skal tjene seg rik på bekostning av andre, men det er viktig å få frem at vi ikke er ute etter arbeidsplassene til folk. sier hun.

Jann Krangnes, leder for Rødt Hitra og Frøya har en visjon om at alle som er født i Norge skal ha det samme utgangspunktet.

- Vi ønsker at alle starter likt så får vi se hvordan det utvikler seg senere i livet, sier han.

Takker Rødt

Aksjonsleder Eskil Sandvik synes det er flott at Rødt var innom teltleiren.

- Vi er takknemlig for at de støtter oss i denne kampen. Vi kommer til å være her en liten stund for å diskutere hva vi skal gjøre fremover, sier han.