- Dette gjør meg stolt, sa Linda Hofstad Helleland da hun i formiddag sto for snorklipping og offisiell åpning av Lerøy Midts nye fabrikk på Jøsnøya. Klæbyggen har i mange år hatt hytte på Hemnskjela, rett over leia for Jøsnøya og Hitra industripark hvor Lerøy Midt har tatt i bruk sin nye fabrikk.