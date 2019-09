Ap og Sp snakker sammen

Nyheter

Bjørnar Johansen leder Sps forhandlingsutvalg på Frøya. Han sier til HF mandag formiddag at helgas samtaler ikke har ført til noen løsning på hvem som skal styre Frøya kommune de neste fire årene. Med fem representanter havnet Sp i en ideell posisjon for å forhandle om ordførervervet med en borgerlig gruppe på 8 mandater. Men etter de første dagene med forhandling har den borgerlige gruppen stadfestet at Kristin Strømskag (H) er deres felles ordførerkandidat.