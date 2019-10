Her inne summer det i prat mens «klikk-klikk-klikk» av strikkepinner travelt konsumerer ull i alle farger

Nyheter

Om man søker litt på internett finner man fort at det er en eldgammel kunstform som ble utført ute på Forsnes lørdag ettermiddag. Helt fra Lille Asia via Egypt kom strikkingen til Europa for mer enn to tusen år siden. Strikking har holdt mennesker varme og kledd dem til hverdag og staslige anledninger så lenge at arkeologer har vanskelig med å stadfeste når håndverket først ble utført.