Nyheter

Artistene Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes kommer til Frøya kulturhus søndag kveld.

Det var under TV-programmet «Hver gang vi møtes» at de fikk ideen om å dra på turné sammen. I høst har de spilt konserter rundt i landet.

Konserten fremføres sammen og hver for seg med et band på tre musikere. I løpet av kvelden vil de fremføre egne viser og andres sanger som har betydning for dem.