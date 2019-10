Visste du at lokalavisa har sin egen instagram-konto?

Nyheter

På Instagram legger vi ut bilder og videoer, som du ikke finner i verken papir- eller nettavis. I tillegg får følgerne våre mulighet til å komme med innspill til hvem vi skal intervjue i ulike saker. Nylig hadde vi en spørreundersøkelse, der vi spurte dere hva dere liker best av Instagram eller Snapchat, for å finne ut hvilke kanaler vi skal bruke for å spre nyheter fra Øyregionen. Flesteparten stemte på Snapchat med 87 stemmer, mens Instagram fikk 78.