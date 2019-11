Har funnet opp isoporkassen som kan gjenvinnes igjen og igjen

Nyheter

Selskapet sier at det også skal være mulig å gjenvinne materialet fra allerede gjenvunnet EPS, altså at for eksempel en isopor-fiskekasse kan gjenvinnes igjen og igjen.

- Dette er nyheter! Vi er stolte av å introdusere dette nye materialet laget helt av resirkulert EPS. For lenge har for mye EPS blitt brent, noe som fører til unødvendige karbondioksidutslipp og avfall. Våre kunder ønsker bærekraftige løsninger som minimerer effekten på miljø, sier Alan Moss, administrerende direktør i BEWiSynbra RAW i en pressemelding.

Konsernet, som har fabrikker over store deler av Europa og sterkt eierskap og fabrikk på Frøya, er svært fornøyd med å ha kommet i land med utviklingsarbeidet. Nå starter uttesting mot kunder. Fra tidlig neste år håper BEWiSynbra å ha det nye produktet i kommersielt salg for kunder.

- EPS er laget av 98 prosent luft, noe som gjør den veldig godt egnet for konservering og transport av varer, så vel som for isolasjon og konstruksjon. I tillegg til å være lett, støtdempende og veldig termisk effektivt, er materialet 100 prosent resirkulerbart. Den 100 prosent resirkulerte EPS har like gode støtdempende og termiske egenskaper som opprinnelig EPS, uttaler BEWISynbra.

BEWiSynbra Circular, et selskap i Frøyabaserte Bewi-konsernet, lanserte tidligere i år konseptet Use-ReUse, et initiativ og konsept for å øke bevisstheten om fordelene med resirkulering av EPS blant både bedrifter og allmennheten. EPS er det stoffet som blant andre BEWi bruker til emballasje og isolasjon. EPS brukes også til emballasje av mat, legemidler og tekniske komponenter. BEWiSynbra har alene en årlig kapasitet til å produsere 185.000 tonn EPS råmateriale.

I tillegg har selskapet nylig kjøpt to resirkuleringsselskaper.

BEWiSynbra har vært frittalende i vår ambisjon om å lede endringen innen EPS-bransjen for å nå våre bærekraftsmål. Brukte EPS-deler er fullstendig resirkulerbare, noe som gjør EPS-avfall til en betydelig ressurs, sier Alan Moss.