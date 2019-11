- Hun viser hvordan hverdagen egentlig er

Nyheter

- Ungdommer har i alle år vært flinke til å glede folk rundt seg og i år hadde vi lyst til å gi noe tilbake til dem, sier MOT-coach Stine Skatvold.

Fredag 22. november er MOT til å glede-dagen.

I trappene på kulturhuset sitter 60 ungdommer og venter på at den kjente bloggeren Martine Halvorsen skal gå på scenen. Men før den tid ble en videohilsen fra Maja Udtian vist på storskjermen.

- Jeg er kjempestolt over at jeg får være MOT-ambassadør. Dere får kose dere i kveld, sier hun.

Udtian var på vei til Sverige og hadde derfor ikke mulighet til å være med på festen.

Kjendis på besøk

- Nå kjenner jeg at jeg ble nervøs. Jeg så at noen av de andre som var her oppe også var det så det er kjekt å se at det ikke bare er meg. Jeg er alltid litt redd for hva andre synes om meg. Tenk om de synes jeg er kjemperar eller dødskjedelig, men som regel går det bra. Man kan jo ikke bli likt av alle, starter Halvorsen foredraget sitt med.

På nyttårsaften for fire år siden startet hun helt tilfeldig en blogg.

- Jeg følte at jeg ikke dugde til noe og bestemte meg for å skrive et blogginnlegg om det, sier hun.

Mange kjente seg igjen i det hun skrev.

- Da kjente jeg at jeg kanskje dugde til noe allikevel og begynte å tenke på hvem jeg hadde lyst til å være. Jeg skjønte at jeg ikke trengte å være med folk jeg ikke syntes var all right eller gjør det som alle andre gjorde, men heller det som fungerte for meg.

Viste virkeligheten

Slik begynte hun å vise følgerne sine hvordan virkeligheten egentlig er og ikke den glansbildeversjonen mange andre fronter på sosiale medier.

- Jeg savnet en som viste den morsomme baksiden av alt.

- Jeg har hatt innmari mye dårlig samvittighet og det er noe som plager meg. Bare den siste uka er det sju ting jeg har hatt dårlig samvittighet for, sier hun og begynner å ramse opp.

- Jeg er helt sikker på at det er en del av dere som også går rundt og føler det samme.

Hun oppfordret dem til å slutte med dette med en gang.

Tok selfie

Etter foredraget var det mange som benyttet muligheten til å ta en selfie med henne. Halvorsen er glad for å kunne stille opp på et slikt arrangement og forteller at hun heier på at barn og ungdom har det bra med seg selv.

- Jeg håper de sitter igjen med at de føler seg litt mindre alene og at de er bra nok som de er. Mange har takket meg for at jeg er her og det virker som at kropp, stress og dårlig samvittighet er temaer som traff mange.

Skatvold sitter i en oransje sofa og venter på at rap-duoen skal gjøre seg klar til å gå på scenen. Hun er glad for at de fikk en kjendis, som står for gode holdninger og verdier, til å snakke med ungdommene.

- Jeg håper de sitter igjen med at de er god nok som de er og at hvis du føler at du gjorde ditt beste så gjorde du det. Jeg likte spesielt godt det at hun oppfordret dem til å tenke over hva de skriver med mobilen og hva det kan gjøre med personen som leser det. At de skal tenke seg om en eller to ganger før de gjør det. Jeg føler det er et veldig aktuelt tema her på Frøya.

- Lært mye

Lea Emilie Reppe (11) var en av de første som sikret seg en selfie med bloggeren. Hun forteller at hun ikke har fulgt med på bloggen aktivt, men at hun kommer til å gjøre det fra og med i dag.

- Hun viser hvordan folk har det og hvordan hverdagen egentlig er. Det synes jeg er veldig bra. Jeg har lært mye fra henne. For eksempel at man ikke trenger å si så mye dumme ting til seg selv og heller være stolt av hvem man er og hva man har gjort.

Dette er første gang MOT arrangerer en fest for ungdommene.

- Er det lov å si at jeg er litt skuffet over oppmøtet, spør Skatvold, da det var et gratis arrangement for alle i Øyregionen, men hun lover at de skal planlegge noe spennende neste år også.

Tips fra Martine