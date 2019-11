Nyheter

Både Ragnhild selv og legene hadde en sterk mistanke om at det kunne være tvillinger på gang da hun ventet barn sommeren for 50 år siden. Men så ble det trillinger – først en gutt, så enda en gutt, og så en tredje gutt. Mange ville fått hendene fulle med ett nyfødt barn. Her kom det tre i løpet av en times tid ei sommernatt i 1969.