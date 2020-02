Frykter følgene en ny "turistfiske-lov" kan gi i flere bygder på Hitra og Frøya

Mye bra, men spesielt ett av forslagene til ny "turistfiske-lov" faller turistfiskebedriften i Øyregionen tungt for brystet. De frykter for konsekvensene for flere bygder på Hitra og Frøya.