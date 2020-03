– Vi håper så mange som mulig vil være med å bidra

Nyheter

Torsdag 5. mars går Hitrarussen med bøsser til inntekt for Krafttak mot kreft på Hitra, mens Frøyarussen har sin bøsseaksjon onsdag 11.mars.

Ulikt fra tidligere, vil selve aksjonsdagen for Hitrarussen bli delt opp over to dager. Dette er ordning som har blitt laget for noen russ som skal på «åpen dag», men som allikevel har lyst til å bidra som bøssebærere.

I følge russepresident Emilie Seehus Lian og PR-ansvarlig for aksjonsgruppa, Benedicte Valvåg, vil Kvenværet og Helgebustad få besøk onsdag 4.mars. Her er grensene satt fra alt mellom Helgebustadkrysset og Dalen. Resten av Hitra vil få besøk torsdag 5. mars.

– Vi håper folk er klare og møter oss i døra med et smil og vil bidra, sier Valvåg.

Seehus Lian legger til at bøssebærerne kommer til å starte å gå rundt middagstider.

– Vi vil nok gå fra 4-5 tiden om ettermiddagen og litt utover kvelden. Det er jo da de fleste har kommet hjem fra jobb, sier hun.

Trenger flere bøssebærere

«Krafttak mot kreft» arrangeres årlig i regi Kreftforeningen og har landets russ som hovedsamarbeidspartner. I år går pengene som samles inn til kreftforskning på kreftformer som få overlever, samt gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. Blant kreftformene finner man blant annet lungekreft og bukspyttkjertelkreft, to krefttyper med svært svært høy dødelighet.

– Krafttak mot kreft har lenge vært en hjertesak for russen, og det er en selvfølge for oss å kunne bidra til en så viktig sak. Kreft er jo noe som berører oss alle, sier Valvåg.

Det er i hovedsak russen som står for innsamlingen, men både Seehus Lian og Valvåg påpeker at bøssebæringen åpen for alle som vil vil være med å gå med bøsser.

– Vi trenger flere bøssebærere, så vi håper at så mange som mulig vil være med og bidra, sier begge to.

Vil du melde deg som bøssebærer?

For å melde seg som bøssebærer gjør man følgende:

Send SMS til nummer 2277. Merk meldingen med BØSSE etterfulgt av aksjonsnummer og ditt fulle navn.

Vil du gå for Hitra, velg aksjonsnummer: 461038

Vil du gå for Frøya, velg aksjonsnummer 461039

For Hitras del melder man seg da for å gå med bøsser torsdag 5. mars. Oppmøte er i kantina på Guri Kunna videregående skole samme dag for å hente bøsser og annet utstyr. Ved henting av bøsser får man også informasjon om hvor man skal gå. Aksjonsgruppa kommer til å sitte i kantina fra kl 14.40 til sent på kvelden for å levere ut og ta i mot bøsser.

I tillegg til kontanter, tar bøssebærerne også VIPPS med nummer 461038. Et annet alternativ er den digitale innsamlingen der man kan betale med kort eller faktura.