Får nei til garasje på fritidseiendom

Siv og Trond Ole Faxvaag har søkt om å få sette opp en garasje/utebod på sin fritidseiendom på Straum. Tomta ligger i et område definert for landbruk (LNF) i kommuneplanens arealdel. Siden det da kun tillates bygg til landbruksformål, må det søkes dispenensasjon. Hitra kommunes planutvalg vedtok mot en stemme at det ikke skal gis dispensasjon.

Det vises til at tiltaket ville gitt en økning av utnyttelsen av tomta ut over hva som er fastsatt i bestemmelsen i kommuneplanen, og at en tillatelse ville gitt presedens for tilsvarende saker.