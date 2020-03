Med en baby på seks uker fikk Gry Heidi (34) beskjed om at hun hadde celleforandringer

Nyheter

Med en baby på seks uker fikk Gry Heidi Sæther beskjed på seksukerskontrollen om at hun hadde celleforandringer. Da gikk det slag i salg med blodprøver og CT. Resultatet ble at hun fikk konstatert kreft på livmorhalsen. Ti år senere er hun friskmeldt fra kreftsykdommen, men hvordan er en hverdag fylt med senvirkninger av behandlingen? Og hvordan er det å leve et liv med plager som ikke er synlig for andre?