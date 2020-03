Gabija (8) må vente enda lenger for å gå inn i sin nye rolle

Nyheter

Egentlig skulle spillefilmen «Alle hater Johan» ha blitt spilt inn på Titran mellom 20. april og 22. mai, men nå ser Nordisk Film Production og Film in Norway på muligheten til å gjøre det fra juli til oktober.

- Jobben som er lagt ned så langt er ikke forgjeves. Straks det er mulig over sommeren, igangsettes siste del av preproduksjonene, og hele filmteamet gleder seg til å gjennomføre opptakene på Frøya til høsten, sier produsentene Elisabeth Kvithyll og Joachim Lyng i en pressemelding i dag.

- Det betyr at de tingene som dere har hjulpet oss med så langt blir satt på et lager over sommeren. I mellomtiden er det selvfølgelig lov å sende inn bilder på rekvisita og melde seg som statist, skriver produksjonsteamet på Facebook.

Gabija må vente

Åtte år gamle Gabija fra Fillan fikk rollen som bestevennen til Johan i spillefilm av Oscarnominert regissør.

Les vår reportasje fra auditon her:

Gabija Petruskaite var gjennom tre prøvespillinger før hun hadde sikret seg rollen som Johan sine beste venn, Solvår, i bygdekomedien "Alle hater Johan", som starter innspilling i vår. Over 400 barn kjempet om fire roller i filmen.

- Jeg er forberedt på at det blir tøft med skole og innspilling samtidig, men jeg gleder meg mest, sa Gabija i intervju med lokalavisa da rollebesetninga ble kjent.

Forhindre smittefare

I pressemeldingen skriver produsentene at helsen, tryggheten og sikkerheten til staben er Nordisk Film Production og Film in Norways høyeste prioritet, og at lokalsamfunn og alle filmens hjelpere på Frøya holder seg trygge og friske.

- Med utgangspunkt i informasjonen vi har per dags dato, har epidemien stor spredning og helsetjenesten opplever økende press. For å slå ned på den utstrakt og vedvarende smittefaren, er det Nordisk Film Production og Film in Norways vurdering at det er nødvendig å ytterligere flytte opptaket til høsten 2020.