– Det er en tidkrevende prosess å utvikle en ny vaksine

– Det er en omfattende og tidkrevende prosess å utvikle en ny vaksine. Om alt går svært raskt, kan vi ha positive resultater av en koronavaksine ved årsskiftet til 2021, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet i en pressemelding

- Det er likevel oppløftende at såpass mange nordmenn har tillit til at forskerne klarer å utvikle en vaksine i løpet av inneværende år.

Har stor tillit til dem

På vegne av Forskningsrådet har Kantar nylig utført en undersøkelse for å finne ut hvor stor tillit befolkningen har til at forskerne skal klare å utvikle en vaksine i løpet av dette året. Over halvparten hadde stor tillit til dem. Menn trodde mer på det enn kvinner, og eldre mer enn yngre.

Ifølge en tidligere undersøkelse har 80 prosent av befolkningen generelt stor tillit til forskning. Personer med høyere utdannelse har stor tillit til at de deler all informasjon de har.

– Forskerne sitter med mange spørsmål om koronaviruset. Det er fortsatt mye vi ikke vet. Derfor er det ikke rart at så mange som en av ti nordmenn kanskje tolker dette som at forskerne ikke forteller sannheten. Sannheten er nemlig at vi ikke vet og at det fortsatt er stor usikkerhet, sier Røttingen.

- Heldigvis pågår det enormt mye sanntidsforskning på koronaviruset for tiden. Forskningsrådet har lyst ut 30 millioner kroner i en hasteutlysning. I tillegg til at norske forskningsmiljøer samarbeider tett med internasjonale miljøer om de mange ubesvarte koronaspørsmålene vi har.