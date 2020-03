Nå blir Hitra også en elgjakt-kommune

Nyheter

Hitra er en av landets største hjortekommuner, og det er over flere år gitt fellingstillatelse på over 1000 hjort i året. Men elgjakt er det ingen tradisjon for i kommunen. Det er en liten elgstamme på Hitra, og det er i enkeltår drevet en begrenset jakt.

Men da de ytre delene av Snillfjord fra nyttår ble en del av Hitra kommune, fulgte det også med flere vald for elgjakt.

På fastlands-Hitra er det 24 vald med rettigheter for rådyr, hjort- og elgjakt, som til sammen utgjør 72550 dekar. Kommunedirektøren har konkludert med at det er en tidkrevende prosess å innarbeide disse nye områdene i kommunens måldokumenter for viltforvaltning, og foreslår at man for den kommende jaktsesongen viderefører situasjonen slik den er i dag. Planutvalget har vedtatt å legge å legge forskriften om åpning av jakt og minsteareal ut på høring.