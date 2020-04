Nyheter

– Vi forutsetter at båtfolket bruker båten fornuftig og forholder seg til smitteverntiltak. Bruker du båten som hytte, oppfordrer vi deg til ikke å oppholde deg i en annen kommune enn den du har bosted i. Det er viktig at det er kort vei til det helsetilbudet du sogner til, sier rådgiver Stig Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund i en pressemelding.

Han oppfordrer dem til å sjekke om stedene man vil besøke har noen restriksjoner på fritidsaktiviteter og overnattinger, og heller ikke dra ut hvis man ikke føler seg uvel.

– Vi oppfordrer båtfolket til å følge kommunenes regler og undersøke om aktuelle gjestehavner har noen anbefalinger eller restriksjoner. Bruk hjemmehavn til overnatting, de lange turene kan man utsette til korona-krisen er over, sier Hvide Smith.

Sjekk båtens tilstand

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg oppfordrer alle til å gå ekstra over båten i år for å forsikre seg om at den er i forsvarlig stand.

– Sørg for at motoren er overhalt og at du kjenner farvannene du skal navigere i. Mange båtskader skyldes motorhavari og feilnavigering, og begge deler er lett å unngå, sier Irgens i en pressemelding.