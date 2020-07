Nyheter

Roar Furuhaug og Marit Slipen Drugli søkte om å bygge fritidsbolig ved Vingvågen i tidligere Snillfjord kommune. Tomta ligger innenfor reguleringsplan for Våberg Camping. Administrasjonen i Hitra kommune avslo søknaden, begrunnet med at tiltaket betyr et avvik som uthuler intensjonene bak planen.