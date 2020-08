Nyheter

En eiendom litt utenom det vanlige er nå lagt ut for salg gjennom DNB Eiendom. På Måsøya, i Kvervasundet like utenfor Innovamar-fabrikken på Frøya, selges en fritidseiendom. Selv om eiendommen ikke dekker hele øya, så tilhører alle byggene på øya, en bolig, en bod og et naust, denne eiendommen. I salgsbeskrivelsen står det at eiendommen også har en egen badestrand.