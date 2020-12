Nyheter

Gang- og sykkelveien mellom Sistranda og Hammarvika er ferdig og tatt i bruk. Strekningen mellom Frøyas to største grender er dermed blitt mye tryggere for myke trafikanter. Men trafikksikkerhetsutvalget i Frøya mener likevel at strekningen bør gjøres enda tryggere ved å få redusert fartsgrensen.