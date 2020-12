Frøya har fått den første koronasmittede. To nye har indikasjoner på smitte

Nyheter

Frøya kommune har i dag fått informasjon fra St. Olav om at en person som tilhører Frøya kommune er smittet av Covid-19. Personen er satt i isolasjon.

Dette melder Frøya kommune i en pressemelding klokka 15.

Oppdatert kl. 20:

Frøya kommune har fortsatt én person som er bekreftet smittet av covid-19, samt at to personer har nå testet positivt på hurtigtester.

- Smittesporingsgruppa arbeider nå intensivt med å oppnå kontakt med alle nærkontakter, inkludert de nærkontakter som har vært i kontakt med de 2 som har testet positivt på hurtigtesten. Med bakgrunn i den økende smitte Frøya nå opplever, har beredskapsledelsen i dag bestemt at Frøya sykehjem stenges umiddelbart for besøkende. Dette for å beskytte vår sårbare gruppe, skriver Frøya kommune i en pressemelding onsdag kveld.

Personen som er bekreftet smittet, arbeider ifølge kommunen på Dalpro avdeling Frøya og det er ikke avklart hvor smittekilden stammer fra.

- Frøya kommune vil i dag legge til rette for at alle ansatte i bedriften blir testet. Bedriften har gode smitteverntiltak og har fulgt alle anbefalte retningslinjer. Beredskapsledelsen har ingen indikasjoner på at andre bedrifter, så langt, er berørt, skriver Frøya kommune.

Frøya kommune vil nå øke renhold, spesielt på Frøya sykehjem, med fokus på å forebygge smitte.

-Vi har nå fått den første påviste smittede på Frøya. Vi har siden mars forberedt oss godt på denne situasjonen og iverksetter nå med testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK), av de som er direkte påvirket. Her har vi mange dyktige medarbeidere som vil håndtere situasjonen, også gjennom julehøytiden. Jeg vil oppfordre alle til å følge kommunens anbefalinger om bruk av munnbind, begrense antall nærkontakter og holde avstand. Ta vare på hverandre og hold ut, sier ordfører Kristin F. Strømskag i pressemeldinga.

Kommuneoverlegen ber folk holde fokus på smittevern. Faren for videre koronautbrudd er ikke over.

· De viktigste punktene er:

· Hold deg mest mulig hjemme

· Ha minst mulig nærkontakter

· Bruk munnbind

· Hold minst en meter avstand til folk utenfor egen husstand

· God hånd og hostehygiene

· Hold deg hjemme når du er syk.