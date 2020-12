Hvis du gjør en bestemt ting, kan du korte ned karantenetiden med flere dager

Nyheter

Regjeringen har innført nye karanteneregler i håp om at flere tester seg etter å ha vært i utlandet.

– Vi oppretter dette alternativet blant annet for å få bedre oversikt og kontroll over smitte blant reisende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Reisende kan nå gå ut av karantenen etter tidligst sju dager hvis de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager og den andre innen sju dager.

Helt frivillig

Det er helt frivillig å teste seg. Hvis man ikke gjør det eller at kommunen ikke har nok kapasitet til å gjøre det, må man fullføre karantenetiden på ti døgn.

Reisende som har kommet til Norge for mindre enn ti dager siden og som testet seg innen tre dager etter ankomst kan også benytte seg av ordningen.

Men den gjelder ikke for dem som har vært i Storbritannia i løpet av de siste to ukene. For dem er det obligatorisk å teste seg og de må fullføre karantenetiden selv om testene er negative.

– Det er viktig å utsette spredningen av de mer smittsomme variantene av viruset til Norge så lenge som mulig. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få testet flest mulig av dem som reiser inn i landet, uten at dette går ut over annet viktig testarbeid knyttet til blant annet smittesporing og smittekarantene, påpeker Høie.

Langtransportsjåfører slipper

Langtransportsjåfører og togpersonell som ikke arbeider på godstog, kan unntas fra karantenen i arbeidstiden selv om de har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst til Norge, men de må fortsatt være i karantene på fritiden.

– Folkehelseinstituttet vurderer at det er lite trolig at langtransportsjåfører bidrar vesentlig til smittespredning i Norge. Denne yrkesgruppen er med på å sikre flyt av varer, så vi mener det er riktig å gjøre et unntak for disse, sier Høie.