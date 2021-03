Nyheter

For ett år siden ble det avklart at Svein Viggo Johansen, gjennom firmaet Titran Invest, får tilgang på den gamle idrettsplassen ved Titran skole, Her ønsket han å etablere en bobil-camping med servicebygg. Han var optimist på å kunne ha det meste på plass til sommersesongen 2020. Men så kom koronaen. Sven Viggos fisketurist-bedrift mistet de aller fleste kundene, og han våget ikke å ta investeringene til bobil-campingen.