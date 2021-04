Nyheter

Skarsvåg Service AS, Sistranda, har godkjent regnskap for 2020 i Brønnøysundregistrene. Selskapet eies av Atle Skarsvåg, som også er eneste ansatte. Firmaet ble stiftet i 2018, og i sitt andre fulle driftsår ble det omsatt for 2,855 millioner kroner. Driftsresultat ble på 141.000 kroner.