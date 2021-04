Nyheter

Knarrlagsund Slip og Mek har levert godkjent regnskapet for 2020. Det viser at slippen i Knarrlagsundet omsatte for 8,389 millioner kroner i fjor. Året før omsatte de for 9,9 millioner kroner. De oppnådde likevel et noe bedre årsresultat på 1,673 millioner i 2020, mot 1,589 millioner året i forveien.