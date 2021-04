Nyheter

Snekkerfirmaet Arne Øien AS i Knarrlagsundet har godkjent årsregnskap for 2020. Firmaet hadde nesten halvert omsetningen fra året i forveien: fra 1,578 millioner til 778.000 kroner. Selskapet satt likevel igjen med mer: driftsresultatet for 2020 ble på 103.000 kroner, mot 38.000 kroner året før.